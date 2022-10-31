Усик сфотографувався з росіянином Ковальовим напередодні бою Ломаченка - ФОТО

Джерело - Чемпіон.
Олександр Усик перед боєм Василя Ломаченка проти Джемейна Ортіса був помічений на спільній світлині зі Сєргєєм Ковальовим.
Ковальов - російський боксер, колишній чемпіон світу в напівважкій вазі, що нині мешкає у США.
Також на фото був відомий венесуельський боксер Хорхе Лінарес. Сайт XSPORT повідомляє, що саме Лінарес опублікував фото у своєму Твіттері, втім, наразі у профілі Хорхе воно відсутнє.
Варто зазначити, що Усик та Ломаченко давно перебувають у приятельських стосунках із Ковальовим.
Нагадаємо, Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса у важкому 12-раундовому поєдинку.
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