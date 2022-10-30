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Ломаченко полегшено-радісно зустрів рішення суддів про перемогу над Ортісом: відео реакції обох боксерів

Сьогодні 07:45 Андрій Дунець 940 0
Ломаченко полегшено-радісно зустрів рішення суддів про перемогу над Ортісом: відео реакції обох боксерів
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-2-0, 11 КО) проявив помірні емоції після перемоги над американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО).

Український боксер зустрів позитивне рішення суддів із певною вальяжністю. У реакції Ломаченка відчувалася поблажливість до менш іменитого суперника.

Відео

Нагадаємо, Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса у 12-раундовому поєдинку.

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