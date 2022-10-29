Головне
Бубка покине посаду президента НОК України - ЗМІ
Вчора 13:20 802
Арум: Факт вступу до тероборони багато говорить про Ломаченка та Усика
Сьогодні 13:56 80
Ортіс - про бій з Ломаченком: Збираюсь шокувати світ
Сьогодні 13:24 140
ЗСУ отримали ще 5 квадрокоптерів за сприяння Favbet Foundation
Сьогодні 13:13 77
Луческу був в шорт-листі Бешикташу на посаду головного тренера
Сьогодні 11:09 201
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН
Сьогодні 10:04 22752 2
Шахтар зіграє з Олександрією, Минай - з Ворсклою: розклад матчів УПЛ на 29 жовтня
Сьогодні 08:26 439
Ломаченко та Ортіс провели фінальну битву поглядів
Сьогодні 08:11 569
Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку
Вчора 23:44 868
Поліція провела обшук у будинку Павелка
Вчора 20:22 737
Прямі трансляції

Арум: Факт вступу до тероборони багато говорить про Ломаченка та Усика

Сьогодні 13:56 80 0
Промоутер поділився думками про українських боксерів
Арум: Факт вступу до тероборони багато говорить про Ломаченка та Усика
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Боб Арум

Джерело - Spy Sports.

Те, що колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та володар титулів WBC, WBO, IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО), які вступали до лав територіальної оборони, показали гідний приклад.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Це говорить у біса багато про Україну, а також особисто про Василя з Олександром.

Про те, що являє собою український народ і наскільки він відданий справі збереження своєї національності. Такі у них цінності", - сказав Арум.

Раніше реванш Усика з Джошуа визнали боєм року за версією WBO.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку Ломаченко переважив Ортіса напередодні поєдинку 868
Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Український воротар Коваль шокував Роналду блискучим сейвом у матчі Ліги Європи - ВІДЕО 4746
Динамо - Кривбас: де дивитися матч УПЛ Динамо - Кривбас: де дивитися матч УПЛ 918
Ворскла - Минай: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Минай: де дивитися матч УПЛ 1076
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 22752 2
Дніпро-1 піднявся на 40 місць у клубному рейтингу УЄФА Дніпро-1 піднявся на 40 місць у клубному рейтингу УЄФА 953
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57883
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26808
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 22238
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85510
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 29223
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7844