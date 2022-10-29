Арум: Факт вступу до тероборони багато говорить про Ломаченка та Усика

Те, що колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та володар титулів WBC, WBO, IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО), які вступали до лав територіальної оборони, показали гідний приклад.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Це говорить у біса багато про Україну, а також особисто про Василя з Олександром.

Про те, що являє собою український народ і наскільки він відданий справі збереження своєї національності. Такі у них цінності", - сказав Арум.