Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру Італійської Серії А міланський Інтер грав у Римі проти Лаціо. Одним із героїв зустрічі став Луїс Альберто.

Іспанський півзахисник господарів з'явився на полі на 57-й хвилині за рахунку 1:1, а вже на 75-й створив справжній шедевр. Отримавши пас від свого співвітчизника Педро, Альберто пробив з-за меж штрафного майданчика - вийшов фантастичний гол у дев'ятку воріт Саміра Хандановича. Так рахунок став 2:1 на користь Лаціо.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що матч у підсумку завершився перемогою Лаціо з рахунком 3:1.

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