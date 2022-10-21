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В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО

Сьогодні 13:16 Андрій Дунець 62 0
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО
#Альмерія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Чемпіон.

Матч 10-го туру Іспанської Ла Ліги між Альмерією та Жироною запам'ятався не лише гольовою перестрілкою.

На 38-й хвилині відбувся справжній футбольний шедевр: нападник господарів Адріан Ембарба завдав шаленого удару зі штрафного з дуже далекої відстані. М'яч полетів за траєкторією, що опускається, а воротар курйозно вдарився об штангу.

Відео (таймкод - 00:01:16)

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що гра завершилася з рахунком 3:2 на користь Альмерії.

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