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Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО

Сьогодні 20:31 Андрій Дунець 679 0
Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО
#Аль-Айн, #ОАЕ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі 7-го туру Ліги ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Насром.

Українець на 5-й хвилині майстерно завершив атаку після пасу із флангу від Суф'яна Рахімі.

Відео

Нагадаємо, це вже не преший гросмейстерський гол для Ярмоленка в ОАЕ.

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