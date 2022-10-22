Ярмоленко відзначився черговим майстерним голом у ОАЕ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі 7-го туру Ліги ОАЕ між Аль-Айном та Аль-Насром.
Українець на 5-й хвилині майстерно завершив атаку після пасу із флангу від Суф'яна Рахімі.
Відео
شاهد تمويه لابا..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2022
يارمولينكو يسجل هدف التقدم للعين..#النصر_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/KDpCtAJHbO
Нагадаємо, це вже не преший гросмейстерський гол для Ярмоленка в ОАЕ.
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