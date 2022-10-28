Кумедна помилка Тимчика призвела до третього голу АЕКа у ворота Динамо в Лізі Європи - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Тимчик зіграв не найкращим чином за Динамо під час однієї з гольових атак АЕКа в матчі 5-го туру Ліги Європи.

На 72-й хвилині гри правий захисник киян спочатку вибив м'яч з-під ніг Омрі Альтмана, але не зміг втримати круглого в себе та повноцінно відібрати його в суперника. Альтман скористався цим курйозом, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку матч між АЕКом та Динамо завершився нічиєю (3:3), а украънський клуб достроково попрощався з надіями на євровесну.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua