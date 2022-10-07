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Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО

Сьогодні 17:05 Андрій Дунець 353 0
Ярмоленко забив майстерний гол в один дотик за Аль-Айн - ВІДЕО
#Аль-Айн, #ОАЕ, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Українець Андрій Ярмоленко відзначився черговою результативною дією за Аль-Айн у Лізі ОАЕ.

Уже на 6-й хвилині матчу проти Дібби Ярмоленко, відгукнувшись на передачу Ях'ї Надера, пробив першим дотиком і відкри рахунок у зустрічі.

Відео 

Нагадаємо, що гол із тонким асистом Андрія Ярмоленка визнали одним із найкращих у 2-му турі Ліги ОАЕ.

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