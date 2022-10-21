Головне
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
Вчора 23:18 558
Джеррард залишив Астон Віллу
Сьогодні 08:25 324
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
Вчора 22:55 412
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
Вчора 22:24 529
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Вчора 21:40 837
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Вчора 20:09 1138
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Вчора 18:40 333
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Вчора 18:09 234
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Вчора 18:06 231
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо
Вчора 16:54 1257
Блоги
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:14 259
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 12:44 2675
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 11:50 9755 4
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:15 11517
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 07:00 6513
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 23:23 6386
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 21:25 996
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США Андрій Дунець
19.10.2022 18:10 2797 1
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 13:15 2872
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 19:47 14759
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 12:43 912
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 11:55 1049
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1 Віктор Слюсаренко
18.10.2022 00:27 518
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Андрій Дунець
17.10.2022 21:13 12748
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій Андрій Дунець
17.10.2022 17:47 1163 1
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
17.10.2022 16:02 2379 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
17.10.2022 15:53 18933
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною Андрій Дунець
17.10.2022 13:30 2500
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО Андрій Дунець
17.10.2022 11:00 2977
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 20:53 1206
Прямі трансляції

Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО

Сьогодні 11:14 Андрій Дунець 294 0
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО
#Кубок Італії, #Сампдорія, #Контіні-Барановський

Джерело - Чемпіон.

Микита Контіні-Барановський став героєм матчу 1/16 фіналу Кубка Італії між Сампдорією та Асколі.

Українсько-італійський голкіпер відбив вирішальний удар у серії пенальті, перед тим реалізувавши власну спробу.

Відео

120 ігрових хвилин завершилися з рахунком 2:2, а серія пенальті - 9:8.

Додамо, що 26-річний уродженець Черкас належить Наполі, а за Сампдорію виступає на правах оренди. Контіні-Барановський має подвійне громадянство - українське та італійське. Матч проти Асколі став першим для Микити в поточному сезоні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо 1257
Шапаренко пояснив кризу Динамо Шапаренко пояснив кризу Динамо 869
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 9755 4
Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому 841
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 2675
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед 1138
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43383
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28042
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15676
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 16549 26
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8122
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7620 7