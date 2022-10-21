Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Микита Контіні-Барановський став героєм матчу 1/16 фіналу Кубка Італії між Сампдорією та Асколі.

Українсько-італійський голкіпер відбив вирішальний удар у серії пенальті, перед тим реалізувавши власну спробу.

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120 ігрових хвилин завершилися з рахунком 2:2, а серія пенальті - 9:8.

Додамо, що 26-річний уродженець Черкас належить Наполі, а за Сампдорію виступає на правах оренди. Контіні-Барановський має подвійне громадянство - українське та італійське. Матч проти Асколі став першим для Микити в поточному сезоні.

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