Український голкіпер Наполі змінив клуб

Микита Контіні-Барановський буде виступати у Серії В

Італійський воротар українського походження Микита Контіні-Барановський відправився в оренду з Наполі у Кротоне.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Клуб Серії В оголосив про річну оренду етнічного українця.

Нагадаємо, Контіні-Барановський має українське коріння: його мати – українка, батько – італієць, а сам Микита народився у 1996 році в Черкасах. Він є вихованцем Наполі, однак за першу команду неаполітанців не провів жодного матчу, постійно поневіряючись по орендах у клубах нижчих ліг (СПАЛ, Каррарезе, Таранто, Понтедера, Сієна та Віртус Ентелла).