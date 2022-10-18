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Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО

Сьогодні 19:47 Андрій Дунець 756 0
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
#Кубок Польщі, #Ракув, #Владислав Кочергін

Джерело - Чемпіон.

Українець Владислав Кочергін став героєм матчу 1/16 фіналу Кубка Польщі між Ракувом та Заглємбє.

На 95-й хвилині гри Кочергін наважився завдати удару з-за меж штрафного - вийшло дуже вдало. Цей гол став єдиним у зустрічі.

Відео

Нагадаємо, Кочергін уже не вперше відзначається красивим голом за Ракув.

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