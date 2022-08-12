Українець Кочергін забив Спартаку в Лізі конференцій - відео

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 3-го раунду Ліги конференцій польський Ракув нашого Владислава Кочергіна приймав Спартак Трнаву зі Словаччини.

Єдиний гол у зустрічі на 68-й хвилині забив саме Кочергін, розумно відгукнувшись у штрафному майданчику на пас Іві Лопеса.

Відео голу

Ракув пройшов до наступної стадії змагань, здолавши Спартак із загальним рахунком 3:0. У рауді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій польска команда зіграє проти празької Славії.

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