Джерело - Чемпіон.

Річард Ортіс приніс перемогу Олімпії Асунсьйон у грі зі Серро Портеньйо у межах 17 туру чемпіонату Парагваю.

На 84 хвилині знаменитого Суперкласико Ортіс блискуче виконав удар напівпоковими ножицями з лінії штрафного майданчика. Цей гол був остаточним у матчі - 1:2.

Відео

Richard Ortiz pone el segundo del Decano.



📺 Señal 100 HD

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¡Disfrutá del #ClásicoTigoSports! pic.twitter.com/9nLmOmETfP — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 16, 2022

Варто додати, що також за Олімпію у цій зустрічі забив Дерліс Гонсалес - колишній футболіст київського Динамо. Його гол на 11 хвилині вийшов теж дуже елегантним.

Відео

Que gran centro de Iván Torres para la definición de Derlis González



Cerro Porteño 0 - 1 Olimpia pic.twitter.com/N5pGdGVpFi — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) October 16, 2022

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