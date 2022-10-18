Головне
Бензема - володар Золотого м'яча-2022
Вчора 22:55 641
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 12:33 845
Російський лижник отримав українське громадянство - ЗМІ
Сьогодні 11:38 267
Костюк переграла Саснович на старті турніру у Гвадалахарі
Сьогодні 08:24 307
Куртуа - найкращий воротар сезону за версією France Football
Вчора 22:42 493
Шевченко на церемонії ЗМ: Важливо пам'ятати, що війна триває
Вчора 22:23 491
Путельяс виграла Золотий м'яч-2022 серед жінок
Вчора 22:07 354
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:10 3624
Рік збірної Олександра Петракова: погляд зсередини
Вчора 20:05 479
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300
Вчора 19:15 32849
Блоги
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:43 103
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 11:55 231
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1 Віктор Слюсаренко
Сьогодні 00:27 362
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Андрій Дунець
Вчора 21:13 6249
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій Андрій Дунець
Вчора 17:47 911 1
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
Вчора 16:02 2215
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі Максим Буйдин
Вчора 15:53 17950
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 15:40 8792 4
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною Андрій Дунець
Вчора 13:30 1544
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО
Красніков та Дедишин влаштували масову бійку після матчу Рух - Дніпро-1 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:00 2466
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо
Відео дня: Герої Азовсталі відкрили матч Шахтар - Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 20:53 1017
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед
Ванат зрівняв рахунок, Мудрик через дві хвилини знову вивів Шахтар уперед Андрій Твердохліб
16.10.2022 18:25 2196
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре
Шахтар не реалізував пенальті в грі з Динамо - Нещерет відбив удар Траоре Андрій Твердохліб
16.10.2022 18:15 14802
Шахтар зусиллями Зубкова відкрив рахунок у матчі з Динамо
Шахтар зусиллями Зубкова відкрив рахунок у матчі з Динамо Андрій Твердохліб
16.10.2022 17:50 1900
Уболівальниця огололила груди, святкуючи гол улюбленої команди
Уболівальниця огололила груди, святкуючи гол улюбленої команди Андрій Твердохліб
16.10.2022 15:57 894
День родини: Зінченко з дружиною і донькою прогулялися Лондоном
День родини: Зінченко з дружиною і донькою прогулялися Лондоном Андрій Твердохліб
16.10.2022 14:41 531
Вікторія Ткачук предстала у звабливій фотосесії
Вікторія Ткачук предстала у звабливій фотосесії Андрій Твердохліб
16.10.2022 13:04 551
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом
Миколенко – найгірший лівий захисник в АПЛ: фани Евертона розлючені грою українця у матчі з Тоттенгемом Андрій Дунець
16.10.2022 07:10 7004
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО
Ярмоленко віддав геніальний асист у ОАЕ, після якого партнер забив шедевральний гол - ВІДЕО Андрій Дунець
16.10.2022 07:00 12520
Олександрія представила третій комплект форми
Олександрія представила третій комплект форми Віктор Слюсаренко
15.10.2022 23:45 356
Прямі трансляції

Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО

Сьогодні 12:43 Андрій Дунець 105 0
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
#Гонсалес, #Парагвай, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Річард Ортіс приніс перемогу Олімпії Асунсьйон у грі зі Серро Портеньйо у межах 17 туру чемпіонату Парагваю.

На 84 хвилині знаменитого Суперкласико Ортіс блискуче виконав удар напівпоковими ножицями з лінії штрафного майданчика. Цей гол був остаточним у матчі - 1:2.

Відео

Варто додати, що також за Олімпію у цій зустрічі забив Дерліс Гонсалес - колишній футболіст київського Динамо. Його гол на 11 хвилині вийшов теж дуже елегантним.

Відео

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 3624
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками 6256
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 17950
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football 2215
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 8792 4
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300 32849
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 4355
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 5334
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20843 1
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 226811 5
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 17950
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 7502