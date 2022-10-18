Джерело - Чемпіон.
Річард Ортіс приніс перемогу Олімпії Асунсьйон у грі зі Серро Портеньйо у межах 17 туру чемпіонату Парагваю.
На 84 хвилині знаменитого Суперкласико Ортіс блискуче виконав удар напівпоковими ножицями з лінії штрафного майданчика. Цей гол був остаточним у матчі - 1:2.
Відео
Richard Ortiz pone el segundo del Decano.— Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 16, 2022
📺 Señal 100 HD
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Варто додати, що також за Олімпію у цій зустрічі забив Дерліс Гонсалес - колишній футболіст київського Динамо. Його гол на 11 хвилині вийшов теж дуже елегантним.
Відео
Que gran centro de Iván Torres para la definición de Derlis González— Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) October 16, 2022
Cerro Porteño 0 - 1 Olimpia pic.twitter.com/N5pGdGVpFi
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