У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кемар Бекфорд відзначився незвичним результативним ударом у матчі 3 туру чемпіонату Сальвадору між Чалатенанго та Платенсе.

На 40 хвилині поєдинку ямайському нападникові вдалося забити нереальний гол п'ятою з-за спини. Такі любить виконувати легендарний Златан Ібрагімович.

Характерно, що, святкуючи свій м'яч, Бекфорд виконав ще й подвійне сальто - Ібрагімович у своєму віці вже навряд чи зможе повторити подібне.

Відео голу

Додамо, що поєдинок завершився з рахунком 2:4 на користь Платенсе.

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