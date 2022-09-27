Головне
Україна - Шотландія: анонс і прогноз матчу Ліги націй
Вчора 22:38 1763
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:34 14279
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Вчора 22:24 1293
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 17:00 5009 3
Favbet Foundation допоміг евакуювати 131 людину з окупованих територій
Вчора 12:38 184
Ребров передав п'ятий автомобіль для ЗСУ
Вчора 12:00 702
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300
Вчора 10:58 30874
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 245209
Україна - Шотландія: ОНЛАЙН
Вчора 09:59 2326
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 00:03 1648
Блоги
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 526
Гаверц елегантним дальнім ударом забив збірній Англії у фантастичному матчі Ліги націй - ВІДЕО
Гаверц елегантним дальнім ударом забив збірній Англії у фантастичному матчі Ліги націй - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:00 686
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:02 2572
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
Вчора 17:00 5008 3
У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО
У Бразилії гравець забив феноменальний гол боковими ножицями - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:35 2059
Баскетболістки збірної Малі побилися між собою на пресконференції
Баскетболістки збірної Малі побилися між собою на пресконференції Віктор Слюсаренко
Вчора 14:59 1267
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:47 3554
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі
Рік тому Усик епічно переміг Джошуа та став чемпіоном світу в надважкій вазі Андрій Твердохліб
25.09.2022 17:55 330
Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера
Відео дня - Джойс потужним ударом у щелепу нокаутував Паркера Андрій Твердохліб
25.09.2022 12:10 633
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО
Роналду брутально розбили носа у матчі Ліги націй - ВІДЕО Андрій Дунець
25.09.2022 07:30 2824
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО
Мессі забив геніальний гол м'яким ударом в один дотик з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 20:26 9349
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО
Ігнатенко хірургічним дальнім ударом забив дебютний гол за збірну України - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 18:07 11765
"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст
"Людям із російським паспортом не продавали квитки на матч Вірменія - Україна", - журналіст Андрій Дунець
24.09.2022 17:25 814
Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО
Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО Андрій Дунець
24.09.2022 16:55 4427
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО
У США футболіст забив фантастичний гол із власної половини поля - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 17:24 7473
Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО
Власник клубу Серії А спробував виправдати Путіна за вторгнення в Україну - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 14:20 889 1
Вірменія – Україна: без права на помилку
Вірменія – Україна: без права на помилку Дмитро Копій
23.09.2022 13:29 367
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО
Промах дня: Мбаппе не влучив у порожні ворота із п'яти метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 07:30 28045
Гравець суперника Динамо шикарним дальнім ударом підвищив Туреччину у класі Ліги націй - ВІДЕО
Гравець суперника Динамо шикарним дальнім ударом підвищив Туреччину у класі Ліги націй - ВІДЕО Андрій Дунець
23.09.2022 07:05 1935
Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України
Дайкс оформив дубль у матчі зі збірною України Віктор Слюсаренко
21.09.2022 23:39 404
Прямі трансляції

У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 532 0
У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО
#Златан Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

Кемар Бекфорд відзначився незвичним результативним ударом у матчі 3 туру чемпіонату Сальвадору між Чалатенанго та Платенсе.

На 40 хвилині поєдинку ямайському нападникові вдалося забити нереальний гол п'ятою з-за спини. Такі любить виконувати легендарний Златан Ібрагімович.

Характерно, що, святкуючи свій м'яч, Бекфорд виконав ще й подвійне сальто - Ібрагімович у своєму віці вже навряд чи зможе повторити подібне.

Відео голу

Додамо, що поєдинок завершився з рахунком 2:4 на користь Платенсе.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО Вацко назвав зарплату Петракова та його штабу в збірній України - ВІДЕО 3560
Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 Рейтинг ATP: Сачко випав з ТОП-300 30874
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 245209
Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста Вінс Картер полетів у космос задовго до Ілона Маска: згадуємо феноменальний данк баскетболіста 2572
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 5009 3
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 14279
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15097 2
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 36305
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18308
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 221819 3
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 28277 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213091