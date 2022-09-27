У Сальвадорі гравець забив неймовірний акробатичний гол у стилі Ібрагімовича - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Кемар Бекфорд відзначився незвичним результативним ударом у матчі 3 туру чемпіонату Сальвадору між Чалатенанго та Платенсе.
На 40 хвилині поєдинку ямайському нападникові вдалося забити нереальний гол п'ятою з-за спини. Такі любить виконувати легендарний Златан Ібрагімович.
Характерно, що, святкуючи свій м'яч, Бекфорд виконав ще й подвійне сальто - Ібрагімович у своєму віці вже навряд чи зможе повторити подібне.
Відео голу
This one looks better Sir @FIFAcom 🤩🇯🇲 pic.twitter.com/ibEHs17X3F— A.D Chalatenango (@ADChalatenango) September 26, 2022
Додамо, що поєдинок завершився з рахунком 2:4 на користь Платенсе.
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