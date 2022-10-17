Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій

Джерело - Чемпіон.

Жереб турніру WTA 125 у французькому Руані звів українок Даяну та Іванну Ястремських із росіянками Анастасією Гасановою та Анастасією Комардіною.

Даний поєдинок заплановано на 18 жовтня, але в ньому цікаво навіть не те, що міжнародний теніс допускає гравців із росії (терористичної країни) до власних змагань. Погляньмо на хронологію подій.

10 жовтня

Гасанова пусля вибухів на Кримському мості публікує кілька сторіз в Інстаграмі та окреме відеозвернення, в яких поворює тези російської пропаганди. Наприклад, про те, що 2014-го в Україні стався "збройний переворот", а тодішню владу Януковича вдалося скинути не завдяки народним мітингам, а завдяки "винищувачам, які літали над головами".

Також Анастасія стверджує, що жителі Донецька зустріли новину про оголошення росією "спецоперації" зі "сльозами щастя на очах". А ще тенісистка звинуватила Україну в невиконанні Мінських угод та навіть у руйнуванні інституту сім'ї, навівши дуже дивний аргумент.

Варто відзначити, що наприкінці 2021-го Гасанова проводила підготовку саме в Україні.

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14 жовтня

Колишня українська тенісистка, а нині тренерка Вікторія Кутузова в Інстаграмі публікує 9-хвилинне відео, в якому проходиться по Анастасії Гасановій та її твердженнях. Зокрема, розповідає, що у 2013-2014 роках та тренувалася в Одесі, проте після перемоги Революції гідності покинула країну та повернулася до росії.

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15 жовтня

Даяна Ястремська розповідає, що спілкувалася з Гасановою про її скандальний "вихід в ефір":

"Ми зустрілися з нею в роздягальні минулого тижня в Клуж-Напоці. Мої враження... та в мене просто немає слів. Це ненормально. Я показала їй це відео і запитала: "Ти справді так вважаєш?". Вона відповіла, що так, це її позиція. Мовляв, у неї накипіло, що їй було шкода загиблих людей у Криму і що українці з цього сміялися. Я відповіла, що українці раділи тільки тому, що пошкодили незаконний міст, яким постійно їздять танки та ракети, щоб продовжувати нас вбивати, і спитала, чи не шкода їй наших дітей, які загинули в Маріуполі, Бучі, Харкові... Після чого запропонувала їй піти слідом за російським кораблем, бо розмовляти там не було про що".

Реагують також інші відомі чині та колишні українські тенісисти.

Сергій Cтаховський:

"Цікаво, що про це скаже WTA? Офіційно? Тому що, як на мене, це вже занадто. Ви змушуєте українських спортсменів змагатися з людьми, які підтримують вбивство їхніх друзів, руйнування їхніх домівок, змушують їх покинути свою країну".

Леся Цуренко:

"У 2014 році їй настільки не сподобалася Україна, що вона вирішила повернутися у 2021 році".

Олександр Долгополов:

"Ми чекали 8 місяців, щоб росіяни заговорили, і цей день настав. Просто 1 нюанс, вони висловилися на підтримку війни. Люди, які казали, що бідні росіяни налякані, мають рацію. Вони бояться втратити роботу та гроші. Якби вони знали, що цього не станеться, 70% відкрито підтримали б війну".

16 жовтня

Відбувається жеребкування парного турніру WTA 125 у Руані, згідно з яким сестри Ястремські повинні зіграти в 1/8 фіналу проти якраз Анастасії Гасанової та іншої росіянки - Анастасії Комардіної.

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