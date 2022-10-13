Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо втратило навіть теоритичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Кияни програли всі 4 матчі в групі B і поборяться з кіпрським АЕКом за 3 сходинку, яка дасть змогу зіграти навесні в Лізі конференцій.

Очолюють турнірну таблицю Фенербахче та Ренн, які достроково пробилися у плей-оф.

Турнірна таблиця