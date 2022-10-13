Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо втратило навіть теоритичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.
Кияни програли всі 4 матчі в групі B і поборяться з кіпрським АЕКом за 3 сходинку, яка дасть змогу зіграти навесні в Лізі конференцій.
Очолюють турнірну таблицю Фенербахче та Ренн, які достроково пробилися у плей-оф.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Фенербахче
|4
|3
|1
|0
|8-4
|10
|2
|Ренн
|4
|3
|1
|0
|7-4
|10
|3
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|4
|Динамо
|4
|0
|0
|4
|2-6
|0