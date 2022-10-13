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Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів

Вчора 22:30 222 0
Динамо посідає останнє місце в групі Ліги Європи - у киян 0 очок після 4 турів
#Динамо Київ, #Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо втратило навіть теоритичні шанси на вихід в 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23.

Кияни програли всі 4 матчі в групі B і поборяться з кіпрським АЕКом за 3 сходинку, яка дасть змогу зіграти навесні в Лізі конференцій.

Очолюють турнірну таблицю Фенербахче та Ренн, які достроково пробилися у плей-оф.

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Фенербахче 4 3 1 0 8-4 10
2  Ренн 4 3 1 0 7-4 10
3  АЕК Ларнака 4 1 0 3 3-6 3
4  Динамо 4 0 0 4 2-6 0
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