Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО

Джерело - Виктор Леоненко.
Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко розкритикував виступ Михайла Мудрика у матчі Ліги чемпіонів між Шахтарем та Реалом.
Своєю думкою Леоненко поділився на власному однойменному Ютуб-каналі.
"Я Мудрику вже придумав кличку - "Мішка 60". Вважаю, що вся реклама з його потенційним продажем лише шкодить йому. Тому що він починає неправильно грати, перетримувати м'яч та дуже багато брати на себе гру. Захисники суперника його вже "читають".
А в одній із атак Мудрик не зміг віддати простий очевидний пас на Бондаренка. На нього дуже тисне думка про те, що треба себе продати", - сказав Леоненко.
Відео промови Леоненка
Нагадаємо, Шахтар втратив перемогу над Реалом у 4 турі Ліги чемпіонів.
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