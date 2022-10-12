Леоненко: "Мудрик починає неправильно грати" - ВІДЕО

Колишній футболіст київського Динамо Віктор Леоненко розкритикував виступ Михайла Мудрика у матчі Ліги чемпіонів між Шахтарем та Реалом.

Своєю думкою Леоненко поділився на власному однойменному Ютуб-каналі.

"Я Мудрику вже придумав кличку - "Мішка 60". Вважаю, що вся реклама з його потенційним продажем лише шкодить йому. Тому що він починає неправильно грати, перетримувати м'яч та дуже багато брати на себе гру. Захисники суперника його вже "читають".

А в одній із атак Мудрик не зміг віддати простий очевидний пас на Бондаренка. На нього дуже тисне думка про те, що треба себе продати", - сказав Леоненко.