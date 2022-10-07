Роналду з шести метрів не влучив у ворота, в яких уже не було голкіпера - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Кріштіану Роналду зіграв черговий непереконливий матч у 3-му турі Ліги Європи. Манчестер Юнайтед гостював у кіпрської Омонії.

На 78-й хвилині зустрічі МЮ провів комбінацію, внаслідок якої голкіпера Омонії було фактично відіграно - він уже не перекривав площину воріт. Проте Роналду приблизно із шести метрів поцілив у ліву штангу.

Відео (таймкод - 00:03:07)

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що МЮ у підсумку виграв цей матч із рахунком 3:2.

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