Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо, а нині військовослужбовець ЗСУ, Олександр Алієв неординарно відреагував на ляп коментатора Сетанти Владислава Шалоти.

Передісторія

Під час репортажу матчу УПЛ Колос - Інгулець на телеканалі Сетанта Спортс коментатор Владислав Шалота, коли до кадру трансляції потрапив Олександр Алієв, назвав його Романом Зозулею, вочевидь переплутавши двох відомих футбольних людей.

Відео

Commentator confuses Oleksandr Aliyev with Roman Zozulya during Kolos v Inhulets 😅😂 pic.twitter.com/CWijIgsJ10 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 7, 2022

Реакція Алієва

Пізніше сам Олександр Алієв відреагував на цей конфуз коментатора лаконічним зауваженням у своїй сторі Інстаграма.

"Ось такі дауни у нас", - написав Алієв.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua