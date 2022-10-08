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Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 316 0
Алієв обізвав коментатора Сетанти, який сплутав його із Зозулею - ФОТО
#Олександр Алієв, #Роман Зозуля, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо, а нині військовослужбовець ЗСУ, Олександр Алієв неординарно відреагував на ляп коментатора Сетанти Владислава Шалоти.

Передісторія

Під час репортажу матчу УПЛ Колос - Інгулець на телеканалі Сетанта Спортс коментатор Владислав Шалота, коли до кадру трансляції потрапив Олександр Алієв, назвав його Романом Зозулею, вочевидь переплутавши двох відомих футбольних людей.

Відео

Реакція Алієва

Пізніше сам Олександр Алієв відреагував на цей конфуз коментатора лаконічним зауваженням у своїй сторі Інстаграма.

"Ось такі дауни у нас", - написав Алієв.

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