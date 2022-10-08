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Стаховський - про Кримський міст: Може статика? Рух тектонічних плит?

Сьогодні 10:25 Віктор Слюсаренко 82 0
Стаховський - про Кримський міст: Може статика? Рух тектонічних плит?
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на пожежу на Кримському мосту.

"Може статика? Рух тектонічних плит?" - зазначив Стаховський.

Нагадаємо, що зранку в районі Кримського мосту стався вибух. Спалахнула цистерна з пальним у хвості вантажного потяга. Одна з ділянок автомобільного мосту пошкоджена.

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