Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відреагував на пожежу на Кримському мосту.

"Може статика? Рух тектонічних плит?" - зазначив Стаховський.

Може статика?? Рух тектонічних плит 🙄? https://t.co/AzSA9dl7Yi — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 8, 2022

Нагадаємо, що зранку в районі Кримського мосту стався вибух. Спалахнула цистерна з пальним у хвості вантажного потяга. Одна з ділянок автомобільного мосту пошкоджена.

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