Алієв: Нині я перебуваю не в теробороні, а у ЗСУ

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв захищає Україну у лавах ЗСУ.

Про це заявив сам ексгравець.

"Я перебуваю зараз не в теробороні, я вже перебуваю у ЗСУ. Я просто вибрав час, попросив свого командира відпустити хоча б на пару годин, щоб подивитися футбол, тільки через це. Те, що я зараз одягнув костюм - я просто не хотів їхати у військовій формі містом.Я просто виїхав подивитися футбол, і знову в розташування.

Чи я готовий їхати в якусь точку? Звісно. А чому ні? Я військовозобов'язана людина зараз. Я пішов з перших днів, я буду з країною до кінця, доки триватиме війна. Я сподіваюся, вона скоро закінчиться на нашу користь, і ми все радітимемо, посміхатимемося. І як то кажуть, пити і пити, і відзначати дуже довго", - заявив Алієв.