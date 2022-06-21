Головне
Оголошено дату бою Усик - Джошуа
19.06.2022 20:34 1819
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
Сьогодні 15:55 305
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті
Сьогодні 13:13 945
Вернидуб - новий головний тренер Кривбаса
Сьогодні 10:25 360
Шахтар продав Нереса до Бенфіки
Вчора 22:10 524
Збірна України стала срібним призером чемпіонату Європи з фехтування
Вчора 20:24 442
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
Вчора 20:11 437
Ребров хоче підписати Пятова в Аль-Айн
Вчора 19:54 662
Збірна України вдруге в історії завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:39 608
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Вчора 18:25 545
Блоги
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 19:52 144
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:48 1346
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО
Вацко: "У Леоненка туго з географією" ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:20 3772
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича
Біль і ненависть. 10 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича Valeriy Ruchka
19.06.2022 19:07 5751 1
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО
Гольовий тандем Ярмоленко-Яремчук та незабитий пенальті Маліновського: рік тому Україна перемогла Північну Македонію на Євро ВІДЕО Андрій Дунець
17.06.2022 19:01 745
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою
Україні заборонили приймати Євробачення, але Калуш обурився та виступив із заявою Андрій Дунець
17.06.2022 17:49 2808
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО
Ярмоленко показав свої шкарпетки із посланням російському кораблю ВІДЕО Андрій Дунець
16.06.2022 14:50 1083
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу
Три роки тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2022 22:17 5387 1
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО
"Я записав звернення до Путіна, але ніхто його не опублікував", - ексфутболіст збірної росії виступив проти війни ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 16:39 2104
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО
16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 15:27 2606
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО
Після матчу Україна - Ірландія на поле вибігли кілька фанів із фаєрами ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 07:00 1450
Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО
Довбик приніс нічию Україні голом після блискучого пасу Ярмоленка ВІДЕО Андрій Дунець
15.06.2022 00:42 2356
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку Андрій Дунець
14.06.2022 18:07 2179
Манчестер Сіті креативно презентував Голанда
Манчестер Сіті креативно презентував Голанда Віктор Слюсаренко
13.06.2022 12:24 892
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО Андрій Дунець
13.06.2022 11:34 3725
Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі
Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі Віктор Слюсаренко
12.06.2022 20:11 652
Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії
Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії Андрій Твердохліб
12.06.2022 16:05 1196
Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України
Зінченко дотепним жартом попрощався з Пятовим у збірній України Андрій Твердохліб
12.06.2022 15:12 2418
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками Андрій Твердохліб
11.06.2022 20:56 2875
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 Андрій Твердохліб
11.06.2022 18:15 986
Прямі трансляції

Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО

Сьогодні 19:52 Андрій Дунець 148 0
Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький є справжнім патріотом.

Про це в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital розповів ексфутболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ.

"Ярослав молодець. Мене набрав його агент і запитав, що мені потрібно. Я сказав, що потрібні два дрони. Через дві години агент мені передзвонив і сказав, що Ярік дав добро і він тобі завтра їх уже привезе. Потім Ракицький мені сам написав і я йому подякував. Він питав, що мені ще потрібно.

Ярослав зараз перебуває в Туреччині із сім'єю. Я знаю, що він дуже хоче приїхати сюди до Києва та йти воювати. Але я сказав, що він має ще 2-3 роки кар'єри – нехай заробляє гроші улюбленою справою і отримує задоволення.

Він був і залишається патріотом України. Те, що його критикували за невиконання гімну – це його особисте. Але ж він приїжджав у збірну і грав. Він разом з усіма радів нашим перемогам і засмучувався нашим поразкам. Про Ракицького я можу сказати, що він патріот своєї країни та порядна людина.

Повернути Ракицького до збірної України? Цим футболістам збірної є чому повчитися у Яріка. Миколенко, Матвієнко, кожному в збірній є чому повчитися у Яріка. Він командний гравець, він завжди за колектив, він би ще більше їх згуртував", - сказав Алієв.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар продав Нереса до Бенфіки Шахтар продав Нереса до Бенфіки 524
Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23 Формат УПЛ зазнає змін у сезоні 2022/23 509
Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Гол Маліновського Ювентусу визнано одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО 1349
Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті Визначилось майбутнє Маліновського в Аталанті 945
Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп 981
Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові Динамо планує грати домашні матчі УПЛ у Києві, Шахтар – у Львові 523
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 23043 4
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174996 6
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 19037
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 15775
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 222047 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 116960