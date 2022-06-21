Алієв: "Ракицький хоче піти воювати за Україну" ВІДЕО

Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький є справжнім патріотом.

Про це в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital розповів ексфутболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв, який нині служить у ЗСУ.

"Ярослав молодець. Мене набрав його агент і запитав, що мені потрібно. Я сказав, що потрібні два дрони. Через дві години агент мені передзвонив і сказав, що Ярік дав добро і він тобі завтра їх уже привезе. Потім Ракицький мені сам написав і я йому подякував. Він питав, що мені ще потрібно.

Ярослав зараз перебуває в Туреччині із сім'єю. Я знаю, що він дуже хоче приїхати сюди до Києва та йти воювати. Але я сказав, що він має ще 2-3 роки кар'єри – нехай заробляє гроші улюбленою справою і отримує задоволення.

Він був і залишається патріотом України. Те, що його критикували за невиконання гімну – це його особисте. Але ж він приїжджав у збірну і грав. Він разом з усіма радів нашим перемогам і засмучувався нашим поразкам. Про Ракицького я можу сказати, що він патріот своєї країни та порядна людина.

Повернути Ракицького до збірної України? Цим футболістам збірної є чому повчитися у Яріка. Миколенко, Матвієнко, кожному в збірній є чому повчитися у Яріка. Він командний гравець, він завжди за колектив, він би ще більше їх згуртував", - сказав Алієв.