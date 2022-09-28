Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко змарнував прекрасну нагоду забити гол на початку матчу 6 туру Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія.

На 8 хвилині Михайло Мудрик віддав дуже зручний пас Ярмоленкові на лінію воротарського майданчика, але Андрій пробив вище воріт, попри те, що йому ніхто не заважав.

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Додамо, що збірна України в підсумку розписала мирову з Шотландією із рахунком 0:0, посівши друге місце у групі і змарнувавши нагоду повернутися до дивізіону А Ліги націй.

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