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Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО

Сьогодні 00:08 Андрій Дунець 729 0
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Андрій Ярмоленко, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко змарнував прекрасну нагоду забити гол на початку матчу 6 туру Ліги націй УЄФА Україна - Шотландія.

На 8 хвилині Михайло Мудрик віддав дуже зручний пас Ярмоленкові на лінію воротарського майданчика, але Андрій пробив вище воріт, попри те, що йому ніхто не заважав.

Відео 

Додамо, що збірна України в підсумку розписала мирову з Шотландією із рахунком 0:0, посівши друге місце у групі і змарнувавши нагоду повернутися до дивізіону А Ліги націй.

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