Лунін пропустив гол собі за комір у дебютному матчі за Реал на Бернабеу - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Андрій Лунін не найкращим чином провів гру 7-го туру Ла Ліги між Реалом та Осасуною.

На 50-й хвилині матчу воротар Реала опинився у напівпозиції під час удару головою Кіке Гарсії - внаслідок цього нападник Осасуни забив гол, зрівнявши рахунок (1:1).

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Повну версію матчу дивіться тут.

Поєдинок так і завершився - унічию 1:1. Ця гра була першою офіційною для Андрія Луніна на домашньому стадіоні Сантьяго Бернабеу і, за неприємним збігом обставин, першою грою Реала в сезоні, яку він не виграв.

Нагадаємо, що Лунін з'явився у воротах Королівського клубу в матчі з Осасуною через проблеми зі здоров'ям Тібо Куртуа.

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