Воротар Баєра припустився жахливої результативної помилки в матчі з Баварією - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Фінський голкіпер леверкузенського Баєра Лукаш Градецкі провів дуже невдалу гру Бундесліги проти мюнхенської Баварії.

Баєр програв із рахунком 0:4, а на совісті Градецкі лежить щонаменше два голи. Найбільш епічний та курйозний із них стався на 84-й хвилині, коли воротар, віддаючи пас, послизнувся та зробив приємний подарунок Томасу Мюллеру на Октоберфест.

Відео

A gift for Thomas Muller 🎁 pic.twitter.com/3QDmyKWp4d — ESPN FC (@ESPNFC) September 30, 2022

Таким чином, Баварія перервала свою 4-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті.

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