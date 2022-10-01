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Воротар Баєра припустився жахливої результативної помилки в матчі з Баварією - ВІДЕО

Сьогодні 10:27 Андрій Дунець 671 0
Воротар Баєра припустився жахливої результативної помилки в матчі з Баварією - ВІДЕО
#Баварія, #Баєр, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Томас Мюллер

Джерело - Чемпіон.

Фінський голкіпер леверкузенського Баєра Лукаш Градецкі провів дуже невдалу гру Бундесліги проти мюнхенської Баварії.

Баєр програв із рахунком 0:4, а на совісті Градецкі лежить щонаменше два голи. Найбільш епічний та курйозний із них стався на 84-й хвилині, коли воротар, віддаючи пас, послизнувся та зробив приємний подарунок Томасу Мюллеру на Октоберфест.

Відео

Таким чином, Баварія перервала свою 4-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті.

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