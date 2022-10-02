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Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО

Сьогодні 07:45 Андрій Дунець 922 0
Мессі ювелірним голом зі штрафного викликав оплески у Мбаппе - ВІДЕО
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #Ніцца, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Ліоненль Мессі підтвердив свій клас у матчі 9-го туру Французької Ліги 1 між ПСЖ та Ніццою.

На 29-й хвилині гри легндарний аргентинець виконав фірмовий удар зі штрафного, лівою ногою перекинувши стінку. Не втримався від аплодисменів навіть Кіліан Мбаппе, що дивився за епізодом із лави запасних.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

У підсумку Парі Сен-Жермен святкував перемогу з рахунком 2:1 та закріпився на першому місці турнірної таблиці.

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