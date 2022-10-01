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Кльоц забив шалений гол зі штрафного у матчі УПЛ проти Руха - ВІДЕО

Сьогодні 07:10 Андрій Дунець 1950 0
Кльоц забив шалений гол зі штрафного у матчі УПЛ проти Руха - ВІДЕО
#Верес, #Рух, #Чемпіонат України, УПЛ, #Дмитро Кльоц

Джерело - Чемпіон.

Дмитро Кльоц відзначився красивим голом прямим ударом зі штрафного за Верес у 5-му турі Української Прем'єр-Ліги проти Руха.

Півзахисник вивів рівненський клуб уперед на 31-й хвилині. Схоже, не обійшлось і без помилки голкіпера львів'ян Юрія Паньківа.

Відео (таймкод 2:05)

У підсумку Верес та Рух розписали результативну нічию з рахунком 2:2. Матч також був примітний тим, що став першим на оновленому стадіоні Авангард у Рівному.

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