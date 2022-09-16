Ярмоленко віддав шикарний гольовий пас із кутового за Аль-Айн - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко знову відзначився результативною дією за Аль-Айн із Об'єднаних Арабських Еміратів.

На 39-й хвилині матчу 3-го туру Ліги ОАЕ проти Аль-Джазіри українець зробив асист на Коджо Лабу, виконуючи кутовий удар.

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"هداف.. ويا عيناوي لا تخاف"

لابا كودجو يرتقي ويسجل برأسه هدف التعادل #الجزيرة_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/0JXOKrGX8G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 15, 2022

Попри вдалу дію футболіста збірної України, Аль-Айн програв цей матч із рахунком 1:2. Нагадаємо, у минулій грі чемпіонату Ярмоленко забив гол та віддав результативну передачу.

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