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Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО

Сьогодні 16:55 Андрій Дунець 1377 0
Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Тимчик, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Олександр Тимчик забив перший гол у матчі 5-го туру Ліги націй Вірменія - Україна.

Прекрасна гольова комбінація відбулася на 22-й хвилині. Спочатку Віталій Миколенко виборов м'яч біля кутового прапорця, після чого трикутник Циганков - Зубков - Тимчик розіграв до вірного на порожні ворота. Збірна України повела у Єревані - 0:1.

Відео

Додамо, що Україна розгромила Вірменію з рахунком 5:0.

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