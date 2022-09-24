Збірна України після красивої комбінації відкрила рахунок у матчі з Вірменією - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Тимчик забив перший гол у матчі 5-го туру Ліги націй Вірменія - Україна.

Прекрасна гольова комбінація відбулася на 22-й хвилині. Спочатку Віталій Миколенко виборов м'яч біля кутового прапорця, після чого трикутник Циганков - Зубков - Тимчик розіграв до вірного на порожні ворота. Збірна України повела у Єревані - 0:1.

Відео

Додамо, що Україна розгромила Вірменію з рахунком 5:0.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua