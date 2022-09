The International 2022. Хто ще змагається за право участі на головному турнірі року з Dota 2

Тривають регіональні кваліфікації на найвидовишніший турнір року з дисципліни Dota 2 – The International 2022. 6 регіонів визначають найсильніші команди, які з 15 по 30 жовтня долучаться до боротьби за призовий фонд, який наразі складає $9,6 млн. на яскравому LAN-і в Сингапурі.

Чотири регіони вже визначили переможців: Північна Америка - Soniqs, Південна Америка - Horoki, Східна Європа - BBTeam, Китай - Royal never give up. Вони отримали слоти на The International 2022. Проте деякі команди з цих регіонів ще мають шанс потрапити на головний турнір з Dota 2, зокрема NAVI – “Народжені перемагати” посіли третє місце серед східноєвропейських команд й отримали квоту на стадію Last Chance.

Ще два регіони продовжують визначати найсильнішого – Південно-Східна Азія та Західна Європа. У наступних матчах європейської кваліфікації сьогодні, 15.09 у верхній сітці зустрінуться Team Liquid з Goonsquad об 11:00 та Team Secret з Entity о 14:00.

Parimatch – партнер The International 2022. Організація WePlay Esports за підтримки Parimatch проводить офіційну українськомовну трансляцію кваліфікацій на The International та дарує українцям можливість дивитись турнір рідною мовою.



Дивись матчі, заряджай на Доту разом з Parimatch, а живими емоціями під час поєдинків забезпечить пул талантів WePlay Esports на чотирьох паралельних українськомовних трансляціях.

