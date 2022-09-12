Шевченко, Блохін та Бєланов звернулися до збірної Боснії з приводу матчу проти росії

Джерело - Чемпіон.

Українські футболісти-володарі Золотого м'яча Андрій Шевченко, Ігор Бєланов, Олег Блохін, а також інші легендарні гравці Олег Протасов, Анатолій Дем'яненко та Олексій Михайличенко підписали звернення до гравців та тренерського штабу Боснії та Герцеговини із закликом не допустити проведення товариського матчу зі збірною росії.

“Уже понад півроку українські команди, у тому числі й головна збірна України, не мають можливості зіграти у своїй країні жодної міжнародної гри. І все це — через агресію росії. Ми змагаємося з величезною військовою армадою, яка хоче банально знищити нашу країну. І, що важливо, ми змагаємося не лише за Україну. Ми змагаємося за майбутнє всього демократичного, цивілізованого світу, до якого належить Боснія і Герцеговина. Вважаємо, що рішення збірної Боснії і Герцеговини провести матч із командою країни-агресора є прикрою помилкою. Помилкою, яку ще можна виправити! Тому закликаємо вас відмовитися від участі у футбольному матчі зі збірною росії! Відмовитися заради зупинення військової агресії проти України й заради майбутнього демократичної Європи!” - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Футбольний союз Боснії та Герцеговини оголосив, що 19 листопада його збірна проведе товариський матч у Санкт-Петербурзі проти росії (терористичної держави).

Після цього здійнялася хвиля невдоволення не лише в Україні, а й серед лідерів збірної Боснії та Герцеговини. Висловилися зокрема Едін Джеко та Міралем П'янич.

Виступили проти й боснійські фанати, які закликали бойкотувати цей поєдинок. А після цього всього й футбольні чиновники балканської країни теж замислилися про скасування матчу.

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