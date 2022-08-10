Яремчук віддав гольовий пас на шедевральний гол одноклубника в ЛЧ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука грала на виїзді проти данського Мідтьюлланна.

Яремчук з'явився на полі на початку другого тайму, а під завісу поєдинку асистував Діогу Гонсалвешу. Пас українця був простим, але гол португальського одноклубника вийшов дійсно видатним. Так рахунок став остаточним - 3:1 на користь Бенфіки.

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За підсумками двох матчів Бенфіка виграла 7:2. У раунді плей-оф кваліфікації ЛЧ португальці зустрінуться із київським Динамо. Поєдинки відбудуться 16 та 23 серпня.

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