Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 1 турі УПЛ Колос вдома обіграв Кривбас.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Чемпіонат України - УПЛ
1 тур, 23 серпня
Колос - Кривбас 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Гончаренко
Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Мілько, Оріховський, Мякушко (Ісаєнко, 80), Болбат, Ільїн (Смирний, 79), Попов (Лисенко, 69).
Кривбас: Сарнавський, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якімець, Банада (Кораблін, 65), Н.Волошин (Дебелко, 74), Хомченовський, Понєдєльнік (Шевченко, 46), Семенов, Устименко (Хобленко, 46).
Попередження: Волинець (51), Ільїн (66), Гончаренко (79), Мілько (83), Золотов (86), Новак (87) – Банада (63), Семенов (70), Вернидуб (88)