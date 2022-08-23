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Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ

Сьогодні 18:54 76 0
Вдалий старт для Колоса
Колос переграв Кривбас у 1 турі УПЛ
#Колос, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі УПЛ Колос вдома обіграв Кривбас.

Матч завершився з рахунком 1:0.

Чемпіонат України - УПЛ

1 тур, 23 серпня

Колос - Кривбас 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Гончаренко

Колос: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Мілько, Оріховський, Мякушко (Ісаєнко, 80), Болбат, Ільїн (Смирний, 79), Попов (Лисенко, 69).

Кривбас: Сарнавський, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якімець, Банада (Кораблін, 65), Н.Волошин (Дебелко, 74), Хомченовський, Понєдєльнік (Шевченко, 46), Семенов, Устименко (Хобленко, 46).

Попередження: Волинець (51), Ільїн (66), Гончаренко (79), Мілько (83), Золотов (86), Новак (87) – Банада (63), Семенов (70), Вернидуб (88)

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