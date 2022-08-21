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Рішення судді, який віддав перемогу Джошуа над Усиком, скасували

Сьогодні 03:47 Андрій Дунець 299 2
Рішення судді, який віддав перемогу Джошуа над Усиком, скасували
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Майк Коппінджер, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Рішення одного із суддів матчу-реваншу Усик - Джошуа, було ануловано.

Про це у своєму Твіттері розповів авторитетний американський експерт Майк Коппінджер.

"Олександр Усик зберіг свої три титули у надважкій вазі, перемігши Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Один суддя виставив рахунок 115-113 на користь Джошуа, але його було скасовано, за рахунку 115-113 і 116-112 на користь Усика, який вдруге переміг Ей Джея", - написав Коппінджер.

Нагадаємо, Усик вдруге за 11 місяців переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси.

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