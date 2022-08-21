Рішення судді, який віддав перемогу Джошуа над Усиком, скасували

Джерело - Чемпіон.

Рішення одного із суддів матчу-реваншу Усик - Джошуа, було ануловано.

Про це у своєму Твіттері розповів авторитетний американський експерт Майк Коппінджер.

"Олександр Усик зберіг свої три титули у надважкій вазі, перемігши Ентоні Джошуа роздільним рішенням суддів. Один суддя виставив рахунок 115-113 на користь Джошуа, але його було скасовано, за рахунку 115-113 і 116-112 на користь Усика, який вдруге переміг Ей Джея", - написав Коппінджер.

Oleksandr Usyk retained his three heavyweight titles with a split-decision victory over Anthony Joshua.



One judge scored the bout for Joshua, 115-113, but was overruled by tallies of 115-113 and 116-112 in favor of Usyk, who defeated AJ for a second time.#UsykJoshua2 — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) August 20, 2022

Нагадаємо, Усик вдруге за 11 місяців переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси.

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