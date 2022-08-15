Фанати Арсенала уже присвячуть Зінченку пісні

Джерело - Чемпіон.

Український футболіст лондонського Арсенала швидко став своїм серед фанатів Гармашів.

Зінченко перейшов у Арсенал влітку 2022 року, підписавши контракт на 4 роки. За Манчестер Сіті українець грав з 2016 року, хоча перший сезон відіграв у оренді за ПСВ. У складі "містян" український гравець загалом провів 127 матчів – 2 голи, 12 асистів, 11 виграних трофеїв.

Трансфер Зінченка став другим найдорожчим для українських футболістів в історії.

Арсенал здобув дві перемоги на старті чемпіонату та разом із Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю. Українець став найкращим гравцем Арсенала в першому турі проти Крістал Пелес, зробивши асист у дебютній грі за клуб, і потрапив до символічної збірної туру за версією WhoScored.

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