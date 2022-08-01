Джерело - ОТДУШИВДУШУ.
Білорус Ігор "Янкі" Янков, який захищає Україну в ЗСУ у складі добровольчого батальйону, дав свою різку оцінку позиціям відомих боксерів - Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Це Янков зробив на YouTube-каналі ОТДУШИВДУШУ.
"Я можу сказати, що Ломаченко - просто погана людина. Я не люблю ні Усика, ні Ломаченка - це просто жахливі люди для України. Ломаченко виставляє у себе на сторінці руки у прапорах України та росії... Йому що, мало смертей? Мало того, що вже наробиля ця російська рука? Він спілкується з церковними попами, а ми ж знаємо, що за фактом усі вони - агенти ФСБ. Він любитель "русского міра" і не є українцем.
А Усик юлить. Уся ця історія із тим, як він записався до тероборони... Човен Усика та Ломаченка нині просто розбився об усі скелі українські", - заявив Янков.
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