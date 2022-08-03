Головне
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:02 4899
Усик викупив права на трансляцію бою-реваншу з Джошуа
Сьогодні 13:37 276
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
Сьогодні 12:05 2414
Динамо прийматиме Штурм: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:23 564
Спеція знову орендувала Коваленка
Вчора 21:25 342
Дві компанії претендують на повний пакет медіаправ УПЛ
Вчора 18:39 1023
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій
Вчора 15:39 2229
Зоря дізналася потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 15:18 1153
Дніпро-1 зустрінеться з переможцем пари АЕК Ларнака - Партизан у плей-оф кваліфікації Ліги Європи
Вчора 14:11 1039
Динамо дізналося потенційного суперника у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 3959
Блоги
Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО
Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 13:15 224
Бурбас: "Супряга - розгільдяй, який не має сили волі, і дуже любить круасани" - ВІДЕО
Бурбас: "Супряга - розгільдяй, який не має сили волі, і дуже любить круасани" - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:35 730
Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО
Падіння 26-річного рекорду: рік тому Рохас перевершила легендарне досягнення українки Кравець - ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 21:16 650
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 17:49 1471
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО
Білорус зі ЗСУ: "Усик та Ломаченко - просто жахливі люди для України". ВІДЕО Андрій Дунець
01.08.2022 14:13 8546
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Valeriy Ruchka
01.08.2022 10:54 12342
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ
Гламурний блогер Діма після свого відео потрапив до фільтраційного табору СБУ Андрій Твердохліб
31.07.2022 20:19 53521
У матчі Евертон - Динамо у складі Ірисок на полі з'явився поліцейський: неймовірна історія людяності під час війни
У матчі Евертон - Динамо у складі Ірисок на полі з'явився поліцейський: неймовірна історія людяності під час війни Андрій Твердохліб
31.07.2022 19:38 1362
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю Андрій Твердохліб
31.07.2022 14:16 6271
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Valeriy Ruchka
30.07.2022 22:00 7711
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО
Шевченко зачитав легендарний вірш Кобзаря - ВІДЕО Андрій Дунець
29.07.2022 20:09 4454
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
29.07.2022 17:59 7002
Ахметов утратив 64 відсотки своїх статків, а Шахтар здешевшав майже вдвічі через війну
Ахметов утратив 64 відсотки своїх статків, а Шахтар здешевшав майже вдвічі через війну Андрій Дунець
29.07.2022 14:48 1404
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Valeriy Ruchka
29.07.2022 13:32 4728 4
Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО
Кочергін забив Астані в дев'ятку гарматним ударом з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
28.07.2022 19:58 3649
Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО
Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2022 23:52 5263
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ Андрій Твердохліб
27.07.2022 23:43 7058
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Андрій Твердохліб
27.07.2022 23:26 14553
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Андрій Дунець
27.07.2022 23:17 10565
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.07.2022 16:41 17797
Прямі трансляції

Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО

Сьогодні 13:15 Андрій Дунець 227 0
Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО
#Бенфіка, #Ліга чемпіонів, #Мідтьюлланн, #Роман Яремчук, #Давід Нерес

Джерело - Чемпіон.

У першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука приймала данський Мідтьюлланн. Одним із героїв матчу став бразильський новачок господарів Давід Нерес.

Правий нападник Орлів дуже впевнено виглядав у своєму першому матчі за клуб, віддавши дві результативні передачі на Гонсалу Рамуша. 

Відео голів

У підсумку Бенфіка перемогла Мідтьюлланн із рахунком 4:1. Українець Роман Яремчук з'явився на полі на 79-й хвилині і міг відзначитися голом та асистом. Матч-відповідь відбудеться 9 серпня у Данії. Переможець даного протистояння у наступному раунді зустрінеться із переможцем пари Динамо - Штурм.

Додамо, що Давід Нерес взимку 2022-го перейшов із Аякса до Шахтаря, але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку за донецький клуб через повномасштабне вторгнення росії в Україну, а вже влітку став гравцем Бенфіки.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначився транслятор матчу Бенфіка - Мідтьюлланн Визначився транслятор матчу Бенфіка - Мідтьюлланн 1350
Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій 2229
Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Штурм: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 4899
Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Динамо - Штурм - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 1391
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом 2414
Бенфіка з Яремчуком розгромила Мідтьюлланн, Шериф поступився Вікторії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів Бенфіка з Яремчуком розгромила Мідтьюлланн, Шериф поступився Вікторії. Результати кваліфікації Ліги чемпіонів 1654
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8579 5
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24091 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 28251
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 247302
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 24428 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6657