Нерес зробив 2 асиста у дебютному матчі кваліфікації ЛЧ за Бенфіку Яремчука - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У першому поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука приймала данський Мідтьюлланн. Одним із героїв матчу став бразильський новачок господарів Давід Нерес.

Правий нападник Орлів дуже впевнено виглядав у своєму першому матчі за клуб, віддавши дві результативні передачі на Гонсалу Рамуша.

Відео голів

У підсумку Бенфіка перемогла Мідтьюлланн із рахунком 4:1. Українець Роман Яремчук з'явився на полі на 79-й хвилині і міг відзначитися голом та асистом. Матч-відповідь відбудеться 9 серпня у Данії. Переможець даного протистояння у наступному раунді зустрінеться із переможцем пари Динамо - Штурм.

Додамо, що Давід Нерес взимку 2022-го перейшов із Аякса до Шахтаря, але так і не зіграв жодного офіційного поєдинку за донецький клуб через повномасштабне вторгнення росії в Україну, а вже влітку став гравцем Бенфіки.

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