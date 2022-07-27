Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:43 2405
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Сьогодні 00:12 1245
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
Вчора 22:52 972
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Вчора 22:34 10905
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:58 3328
Визначився андеркарт бою Усик - Джошуа
Вчора 20:55 607
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:49 4641
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Вчора 09:39 2836
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Вчора 09:17 1109
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Вчора 08:06 1237
Блоги
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 10:28 899
Дівчина дня. Ахава вдруге стала мамою
Дівчина дня. Ахава вдруге стала мамою Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:27 258
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 22:34 10872
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 18:00 2955
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня Андрій Твердохліб
Вчора 17:42 914
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ Андрій Дунець
Вчора 15:49 923
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди Андрій Твердохліб
Вчора 09:17 1105
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21 Андрій Твердохліб
25.07.2022 21:21 689
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО Андрій Дунець
25.07.2022 12:36 814
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО Андрій Твердохліб
24.07.2022 17:43 3192
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста Андрій Твердохліб
24.07.2022 16:17 962
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі Андрій Твердохліб
23.07.2022 18:52 2387
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:56 1126
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:47 952
Для мене Манчестер назавжди залишиться синім: Влада Зінченко зворушливо попрощалася з Сіті
Для мене Манчестер назавжди залишиться синім: Влада Зінченко зворушливо попрощалася з Сіті Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:06 1292
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися Андрій Твердохліб
22.07.2022 21:34 1785
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2022 21:03 11657
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2022 08:58 2062
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО Андрій Дунець
21.07.2022 22:29 20324
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
21.07.2022 20:01 2721
Прямі трансляції

Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО

Сьогодні 10:28 Андрій Дунець 911 0
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО
#Бенфіка, #Ньюкасл Юнайтед, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

У черговому передсезонному контрольному матчі португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука грала проти англійського Ньюкасла.

Українець з'явився на полі на 59-й хвилині за рахунку 2:2, а через півгодини зробив асист на свого партнера по команді Енріке Араужу - цей гол став переможним у підсумку (3:2).

Відео моменту

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 4468
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 4641
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 2405
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО 2965
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО 10905
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3328
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13301
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34599
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 8234 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 14281
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 43429
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 41317