Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У черговому передсезонному контрольному матчі португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука грала проти англійського Ньюкасла.

Українець з'явився на полі на 59-й хвилині за рахунку 2:2, а через півгодини зробив асист на свого партнера по команді Енріке Араужу - цей гол став переможним у підсумку (3:2).

Відео моменту

відзначався результативними діями в матчах із клубами АПЛ. Нагадаємо, на цих зборах Яремчук уже

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua