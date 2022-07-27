Головне
Динамо здолало Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:43 1498
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Вчора 23:26 1014
Ворскла програла АІКу у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:37 591
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було
Вчора 22:36 28940
Лунін може відправитися в оренду у Наполі
Вчора 21:24 323
Шахтар орендував вихованця Динамо
Вчора 19:39 535
Бєсєдін та Циганков у старті Динамо на матч-відповідь з Фенербахче
Вчора 18:55 771
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 09:43 3694
Динамо Загреб та Шериф вийшли у наступний етап Ліги чемпінів
Вчора 00:12 1610
Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку
26.07.2022 22:52 1269
Блоги
Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО
Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:52 652
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ
Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ Андрій Твердохліб
Вчора 23:43 879
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо
Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 23:26 1004
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО
Ворскла вилетіла з єврокубків після дивного голу, який зарахував суддя із Сербії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:17 845
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 16:41 12804
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал, але суддя скасував сейв українця - ВІДЕО
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал, але суддя скасував сейв українця - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:59 1728
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 10:28 2295
Дівчина дня: Ахава вдруге стала мамою
Дівчина дня: Ахава вдруге стала мамою Андрій Твердохліб
Вчора 09:27 495
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Аякса, пройшовши все поле - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2022 22:34 16930
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Андрій Дунець
26.07.2022 18:00 4349
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня Андрій Твердохліб
26.07.2022 17:42 1068
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ Андрій Дунець
26.07.2022 15:49 1034
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди Андрій Твердохліб
26.07.2022 09:17 1542
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21 Андрій Твердохліб
25.07.2022 21:21 770
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО Андрій Дунець
25.07.2022 12:36 881
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО Андрій Твердохліб
24.07.2022 17:43 3301
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста Андрій Твердохліб
24.07.2022 16:17 1004
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі Андрій Твердохліб
23.07.2022 18:52 2419
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:56 1155
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:47 983
Прямі трансляції

Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО

Вчора 23:52 Андрій Дунець 665 0
Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО
#Ліга чемпіонів, #Фенербахче, #Олександр Караваєв, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перемогло на виїзді турецький Фенербахче у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вирішальний гол забив Олександр Караваєв на 114-й хвилині, відгукнувшись на поперечний пас Костянтина Вівчаренка. Цікаво, що Караваєв з'явився на полі лише з початком додаткового часу. Також варто відзначити невпевнену гру в цьому епізоді голкіпера господарів Алтая Баїндіра.

Відео голу

Додамо, що одним із героїв поєдинку став воротар Динамо Георгій Бущан, який відбив пенальті на 70-й хвилині.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО Натхнення для Динамо: легендарний покер Шевченка у ворота Фенербахче - ВІДЕО 12806
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів 3694
Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було Фенербахче - Динамо 1:2 Як це було 28940
Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО Яремчук віддав переможний гольовий пас у матчі проти клубу АПЛ - ВІДЕО 2299
Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів Фенербахче - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги чемпіонів 7176
АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій АІК - Ворскла - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 2540
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 88175
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184292
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16507
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 8243 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4928
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 26351