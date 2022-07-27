Караваєв вирвав перемогу для Динамо над Фенербахче в овертаймі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо перемогло на виїзді турецький Фенербахче у матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вирішальний гол забив Олександр Караваєв на 114-й хвилині, відгукнувшись на поперечний пас Костянтина Вівчаренка. Цікаво, що Караваєв з'явився на полі лише з початком додаткового часу. Також варто відзначити невпевнену гру в цьому епізоді голкіпера господарів Алтая Баїндіра.

Відео голу

Додамо, що одним із героїв поєдинку став воротар Динамо Георгій Бущан, який відбив пенальті на 70-й хвилині.

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