Бущан відбив пенальті в матчі з Фенербахче та допоміг Динамо вийти в наступний раунд ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в додатковий час перемогло в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду турецький Фенербахче (1:2).

Переможний гол на 114-й хвилині на рахунку Олександра Караваєва, який з'явився на полі лише з початком додаткового часу.

Основний час завершився з рахунком 1:1. На гол Віталія Буяльського на 57-й хвилині, турки відповіли взяттям воріт Аттіли Салайя за дві хвилини до завршення основного часу. Перший матч завершився нічиєю 1:1.

На 70-й хвилині нападник турків Еннер Валенсія не зміг переграти з 11-метрової позначки Георгія Бущана.

Нагадаємо, уболівальники Фенербахче відзначилися ганебною поведінкою - під час гри кричали "владімір путін". Відео мерзенного вчинку фанатів - ТУТ.

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