Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка нашого Романа Яремчука зіграла свій черговий літній спаринг. Суперником Орлів була іспанська Жирона.

Яремчук забив із пенальті на 67-й хвилині, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди.

Відео голу Романа

Поєдинок завершився перемогою Бенфіки над новачком Іспанської Ла Ліги (4:2). За португальців, окрім Яремчука, також забивали Вертонген, Ба та Пінью.

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