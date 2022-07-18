Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО

Головне
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Вчора 23:52 17706
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 158
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 297
Тола встановив рекорд чемпіонатів світу у марафоні
Вчора 20:26 530
Хміль та Лазаренко здобули золоту медаль на чемпіонаті Європи U-20
Вчора 18:24 530
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 18:12 10044
Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче
Вчора 18:09 1439
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 17:00 529
В останній день Всесвітніх ігор-2022 на старт вийдуть 14 українських атлетів
Вчора 14:53 736
Гарсія нокаутував Фортуну в 6 раунді
Вчора 08:13 2846
Блоги
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Андрій Твердохліб
15.07.2022 15:26 2998
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.07.2022 11:40 8992
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 16:42 2320
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО Андрій Дунець
14.07.2022 14:11 6828
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 10:13 18124
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому Андрій Твердохліб
14.07.2022 10:01 856
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема Віктор Слюсаренко
13.07.2022 19:09 1687
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Андрій Дунець
13.07.2022 17:26 4612
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2022 15:33 3705
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
13.07.2022 11:10 6699
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова Valeriy Ruchka
12.07.2022 22:34 14873
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України Віктор Слюсаренко
12.07.2022 21:03 581
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Андрій Твердохліб
12.07.2022 19:22 1003
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи Андрій Дунець
12.07.2022 13:42 983
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх
Відео історичного золотого забігу Богдана Колмакова на Всесвітніх іграх Андрій Твердохліб
12.07.2022 09:28 858
Прямі трансляції

Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 203 0
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО
#Бенфіка, #Фулгем, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Яремчук допоміг португальській Бенфіці розгромити англійський Фулгем у контрольному матчі. 

На 57-й хвилині Яремчука відмінним навісом знайшов у воротарському майданчику Юліан Вайгль - наш бомбардир розстріляв голкіпера новачків Англійсьої Прем'єр-ліги, зробивши рахунок 4:1.

Додамо, що гра завершилася з рахунком 5:1 на користь Бенфіки.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Китаєць Ван виграв золото у стрибках у довжину на чемпіонаті світу Китаєць Ван виграв золото у стрибках у довжину на чемпіонаті світу 1332
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту 1181
Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче Луческу визначився із заявкою Динамо на матчі з Фенербахче 1439
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 17706
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 10044
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового 3163
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8345 5
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 16182
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 16222 5
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 169069 3
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8147
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 24856