Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український форвард Роман Яремчук допоміг португальській Бенфіці розгромити англійський Фулгем у контрольному матчі.

На 57-й хвилині Яремчука відмінним навісом знайшов у воротарському майданчику Юліан Вайгль - наш бомбардир розстріляв голкіпера новачків Англійсьої Прем'єр-ліги, зробивши рахунок 4:1.

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Додамо, що гра завершилася з рахунком 5:1 на користь Бенфіки.

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