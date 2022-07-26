Головне
Дві медалі України: усі чемпіони та призери чемпіонату світу-2022
Сьогодні 08:06 1052
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:39 2274
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Сьогодні 14:49 4218
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму
Сьогодні 09:39 1832
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Сьогодні 09:17 596
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 19:07 803
Фенербахче - Динамо Київ: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 11:53 4359
Арсенал планував трансфер Зінченка ще 6 місяців тому
Вчора 10:57 676
Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
Вчора 10:38 21482
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у ТОП-50
Вчора 10:15 229097
Блоги
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 18:00 186
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня
Дівчина дня. Чарівна співробітниця Маталіста 1925 - актриса, фотомодель і просто красуня Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:42 200
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ
Футболістів та працівників клубів бронюватимуть від служби в ЗСУ Андрій Дунець
Сьогодні 15:49 513
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:17 596
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21
Феноменальний політ Дюплантіса, новий світовий рекорд шведа - 6.21 Андрій Твердохліб
Вчора 21:21 576
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО
Кобін: "Бурбас - це жовта преса" - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:36 708
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО
Новачок Барселони забив фантастичний гол у ворота Реала - ВІДЕО Андрій Твердохліб
24.07.2022 17:43 3029
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста
Зінченко дебютував за Арсенал, фанати уже полюбили українського футболіста Андрій Твердохліб
24.07.2022 16:17 863
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі Андрій Твердохліб
23.07.2022 18:52 2346
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі
Фото дня. Зінченко провів перше тренування в Арсеналі Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:56 1099
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком
Буду сумувати за тобою, мій маленький братику: Вокер зворушливо попрощався із Зінченком Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:47 910
Для мене Манчестер назавжди залишиться синім: Влада Зінченко зворушливо попрощалася з Сіті
Для мене Манчестер назавжди залишиться синім: Влада Зінченко зворушливо попрощалася з Сіті Андрій Твердохліб
23.07.2022 09:06 1250
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися
Відео дня: тепла зустріч Зінченка та Артети - зворушливо обійнялись і поспілкувалися Андрій Твердохліб
22.07.2022 21:34 1750
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО
Яремчук забив гол у ворота клубу Ла Ліги в контрольному матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2022 21:03 11505
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО
Гол Кочергіна допоміг Ракуву розгромити Астану в Лізі конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2022 08:58 2026
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО
Челядін фантастичним дальнім ударом вирвав перемогу для Ворскли над АІКом - ВІДЕО Андрій Дунець
21.07.2022 22:29 20157
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 63 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
21.07.2022 20:01 2690
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту
Віталій Кличко отримав престижну премію ESPYS 2022, серед інших переможців - легенди світового спорту Андрій Твердохліб
21.07.2022 17:51 1193
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 4 роки тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
21.07.2022 16:30 2119
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу
Роналду збільшує свій статевий орган за допомогою ботоксу Андрій Дунець
20.07.2022 12:56 1809
Прямі трансляції

Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО

Сьогодні 18:00 Андрій Дунець 191 0
Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО
#війна, #Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко проявив патріотичну позицію після перемоги над росіянином Андрєєм Кузнєцовим у матчі 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).

Марченко, щойно вигравши матчбол на своїй подачі, пішов до арбітра на вишці, дякуючи тому за роботу. І після цього поспіхом відійшов від сітки, даючи зрозуміти, що не хоче тиснути руку представникові країни-агресора.

ВІДЕО

Додамо, що поєдинок завершився перемогою українця з рахунком 2:1 (6:7, 6:1, 6:3). У наступному раунді змагань Марченко зустрінеться із зімбабвійцем Бенджаміном Локом.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст Матч Фенербахче - Динамо покаже 2+2, - журналіст 2863
Ярмоленко дебютував за Аль-Айн Ярмоленко дебютував за Аль-Айн 2244
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 4218
Ярмоленко отримав 10 номер у Аль-Айні Ярмоленко отримав 10 номер у Аль-Айні 1595
2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму 2+2 додав матч Фенербахче - Динамо у телепрограму 1832
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 2274
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16727
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6041 7
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 8027 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24094
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8473
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13170 2