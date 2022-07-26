Український тенісист відмовився тиснути руку росіянину після перемоги над ним - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко проявив патріотичну позицію після перемоги над росіянином Андрєєм Кузнєцовим у матчі 1/16 фіналу хардового челленджера в Сеговії (Іспанія).

Марченко, щойно вигравши матчбол на своїй подачі, пішов до арбітра на вишці, дякуючи тому за роботу. І після цього поспіхом відійшов від сітки, даючи зрозуміти, що не хоче тиснути руку представникові країни-агресора.

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Додамо, що поєдинок завершився перемогою українця з рахунком 2:1 (6:7, 6:1, 6:3). У наступному раунді змагань Марченко зустрінеться із зімбабвійцем Бенджаміном Локом.

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