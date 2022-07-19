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Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це

Сьогодні 19:38 Андрій Дунець 1357 0
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це
#Setanta, #Setanta Sports, #Ліга чемпіонів, #Фенербахче, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У переддень першого матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче виникла майже детективна історія.

Канал Setanta Sports Ukraine спочатку повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі, що гру покажуть лише на ОТТ-платформі setantasports.com, а на ефірних каналах трансляції не буде. Втім, буквально через 20 хвилин після того, як сайт Чемпіон опублікував новину про це, Setanta офіційно заявила, що довгоочікуваний футбольний матч таки покажуть на телеканалі, а не лише на онлайн-платформі.

Ситуацію детально (дивіться скріншоти нижче) розписав Телеграм-канал Думки Диванного Експерта, автором якого є один із редакторів нашого сайту.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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