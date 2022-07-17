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Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень

Сьогодні 17:25 Андрій Твердохліб 144 0
Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень

Джерело - Рух.

9-річний вихованець львівського Руха Лука Аронов у оригінальний спосіб зібрав для потреб ЗСУ 120 тисяч гривень.

Юнак розігрував комплекти поштових марок серед людей, які задонатили не менше 100 грн. Ціллю Луки була сума в 90 тис, яку він звісно перевершив.

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Допис, поширений L9_Luka (@l9.luka)

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", – цитує Луку офіційний сайт Руха.

Раніше ми писали, що 10-річна дівчинка зібрала для фонду Притули 21 тис грн. грою в шашки.

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