Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень

Джерело - Рух.
9-річний вихованець львівського Руха Лука Аронов у оригінальний спосіб зібрав для потреб ЗСУ 120 тисяч гривень.
Юнак розігрував комплекти поштових марок серед людей, які задонатили не менше 100 грн. Ціллю Луки була сума в 90 тис, яку він звісно перевершив.
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"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", – цитує Луку офіційний сайт Руха.
Раніше ми писали, що 10-річна дівчинка зібрала для фонду Притули 21 тис грн. грою в шашки.
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