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Президент Інгульця змінив думку про футбольних фанатів

Сьогодні 15:10 228 0
Поворознюк готовий потиснути їм руку
Президент Інгульця змінив думку про футбольних фанатів
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, як змінилася його думка про футбольних фанатів після військового вторгнення російських окупантів.

"Війна розставляє все на свої місця. Я змінив думку щодо багатьох людей, навіть тих, на яких сильно розраховував. Вони на третій день війни за 3 000 євро з*******я за кордон і пишуть мені звідти: "Як у тебе справи?".

Так само і по ультрас. Я повністю змінив свою думку стосовно них. Це люди, на яких сьогодні можна покластися. Так, вони багато чого робили неправильно при іншому житті. Але під час війни вони показали, що є патріотами, що це люди, на яких можна розраховувати. А це дорогого варте. Схиляюсь перед ними та готовий потиснути їм руку.

Дай бог, щоб війна закінчилася. Я запрошую всіх ультрас. Будемо гуляти на площі, бухати, відпочивати та пити горілку з бідонів кружками", - сказав Поворознюк.

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