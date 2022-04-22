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Поворознюк: Коли Рафаїлов подивиться відео зі мною, то він або повіситься, або сам застрелиться

Сьогодні 11:10 124 0
Функціонер клубу дуже чітко дав зрозуміти, що зрадникам України прощення не буде
Поворознюк: Коли Рафаїлов подивиться відео зі мною, то він або повіситься, або сам застрелиться
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - Чемпіон.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що буде за зрадником України Сергієм Рафаїловим, який раніше займав посаду генерального директора Зорі.

"Це х***о, йому скоро буде "п****ц подкрался незаметно". Коли мене один фермер, якого я знав 12 років, підставив, не хочу про це говорити, але після війни про цю історію хтось дізнається. Ви напевне чули, що у фейсбуці пройшли фейки, що мене ліквідували. Так от, щоб ви знали, той фермер застрелився, за однією інформацією, підірвався на російській міні, коли об’їжджав свої поля, за іншою інформацією. Те, що його вже нема, - це факт. Що буде з Рафаїловим - х** його зна, але його не буде.

Не буде в Україні чи взагалі? Думаю, що взагалі. Чомусь мені так здається. Думаю, що коли він подивиться відео зі мною, то він або повіситься, або сам застрелиться. У нього оце старече дійшло до маразму, що він таку х***ю почав морозити, що навіть сам не розумів, що він каже. Думаю, що він все розуміє. У нього ж в Україні родичів є багато, а ми його запросимо в гості.

На х** він потрібен, щоб я йому погрожував? Я називаю речі своїми іменами. Виходить чувак на вулицю, а йому падає цеглина на голову. При чому тут Поворознюк, б***ь? Виходить з дому, а до хвіртки граната прив’язана російська. При чому Поворознюк до російської гранати у Ростові-на-Дону?, - сказав Поворознюк.

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