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Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
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Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри

Сьогодні 10:34 Андрій Твердохліб 128 0
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Лариса Соловйова

Джерело - Чемпіон.

Із 7 по 17 липня 2022 року відбудуться XI Всесвітні ігри, які приймає американське місто Бірмінгем. Збірна України - один із головних фаворитів змагань в медальному заліку.

Найцікавіші цифри та факти змагань найкращих спортсменів-неолімпійців

1. Організатором Світових ігор є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), утворена в 1980 році з ініціативи керівників 12 міжнародних спортивних федерацій:

  • Уперше Всесвітні ігри відбулися в 1981 році в місті Санта-Клара (США). 1265 атлетів змагалися у 18 видах спорту;
  • Всесвітні Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади;
  • З 2001 року Всвітні ігри відбуваються під патронатом МОК (Міжнародний олімпійський комітет);

2. Міста-господарі Всесвітніх ігор:

  1. 1981. Санта-Клара;
  2. 1985. Лондон;
  3. 1989. Карлсруе;
  4. 1993. Гаага;
  5. 1997. Лахті;
  6. 2001. Акіта;
  7. 2005. Дуйсбург;
  8. 2009. Гаосюн;
  9. 2013. Калі;
  10.  2017. Вроцлав;

Сполучені Штати Америки вдруге приймають Всесвітні. Також двічі господарями змагань була Німеччина (Карлсруе, Дуйсбург).

3. XI Всесвітні Ігри було заплановано на 2021 рік, однак корективи внесла пандемія коронавірусу;

4. На відміну від Олімпійських ігор для проведення Всесвітніх ігор місто-організатор не зобов’язаний будувати нові спортивні споруди та прилеглу інфраструктуру. По можливості, змагання проводяться на вже існуючих спортивних спорудах, оснащеність яких якраз і впливає на те, які види спорту увійдуть в обов’язкову програму змагань. Крім того, місто-господар може доповнити список декількома видами спорту на свій розсуд, бо за правилами (IWGA) програма Всесвітніх ігор не постійна і включає офіційні та демонстраційні види спорту;

5. Всесвітні ігри посприяли підвищенню статусу та популяризації багатьох видів спорту на світовій спортивній арені, а для деяких з них допомогла здійснитися головною мрією – увійти до програми Олімпійських ігор. Серед них: бадмінтон, тхеквондо, пляжний волейбол та тріатлон. За останні 40 років ця мрія виправдалася не лише для цієї четвірки, а й для багатьох інших видів спорту. З’явитися на світ Міжнародній Асоціації Всесвітніх Ігор допомогли такі види спорту, як: бадмінтон, бодибілдинг, боулінг, бейсбол, кастинг, карате, пауерліфтинг, ролер спорт, софтбол, тхеквондо, перетягування канату та водні лижі;

6. Для здобуття ліцензії спортсменам необхідно пройти кваліфікацію на певних заходах міжнародних федерацій, таких як Кубки світу чи чемпіонати світу;

7. Уперше спортсмени України взяли участь в Іграх у 1993 році (Гаага) і здобули три срібні нагороди;

8. На X Всесвітніх іграх, які відбувалися в польському Вроцлаві, українці посіли 5 місце в медальному заліку (10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових);

9. Україна посідає 9 місце в історичному медальному заліку - 128 медалей ( 44 золотих, 47 срібних і 37 бронзових);

10. Українка Лариса Соловйова - чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор;

11. Станіслав Горуна - медаліст Всесвітніх ігор (золото, 2017) і Олімпійських ігор (бронза, 2020). Його досягнення може повторити Анжеліка Терлюга, яка здобула срібну меділь в Токіо;

12. Україну в Бірмінгемі представлятимуть 102 спортсмени у 19 видах спорту.

P.S. росія і білорусь позбавлені права брати участь у Всесвітніх Іграх-2022 через військовий напад на Україну.

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