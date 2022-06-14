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"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку

Сьогодні 18:07 Андрій Дунець 525 0
"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку
#Вацко, #Віктор Леоненко

Джерело - Fanday.

Колишній форвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко відповів на слова коментатора Віктора Вацка, який назвав його обмеженим, коментуючи позицію Леоненка щодо масового відтоку легіонерів з українських клубів.

В інтерв'ю Fanday Леоненко сказав наступне:

"Вітю, зайченятку, йди до Ігоря Михайловича Суркіса і скажи йому, хай залишить Вітіньйо, який не хоче не те, що грати, а їхати сюди. А потім хай змусить його виступати за Динамо. В Україні такі легіонери, що їм простіше розівчитися грати у футбол, ніж навчитися.

Стосовно молодих гравців - ми уже всіх розпродали, що нема кому грати. Вони так себе проявили в юнацьких збірних, усе повигравали. Молодь у нас росте як гриби... Нехай Вацко назве, кого ми продали з молоді останнім часом?

Тож, Вітю, займайся риболовлею та коментуй матчі, а футбол залиш професіоналам. Я розумію, чому Вітя захищає іноземців. Він же знаходиться не в Києві, а у Закарпатському котлі. Звідти простіше "умнічати". Раніше у Вацка було прізвисько - Рибалка, але тепер він доріс до нового - Карасьов-Щукін".

Нагадаємо, нещодавно Віктор Леоненко зробив низку цікавих заяв, серед яких думка про те, що Андрій Лунін не заслужив вважатися переможцем Ліги чемпіонів.

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