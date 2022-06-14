"Вітю, займайся риболовлею", - Леоненко жорстко відповів Вацку

Колишній форвард Динамо та збірної України Віктор Леоненко відповів на слова коментатора Віктора Вацка, який назвав його обмеженим, коментуючи позицію Леоненка щодо масового відтоку легіонерів з українських клубів.

В інтерв'ю Fanday Леоненко сказав наступне:

"Вітю, зайченятку, йди до Ігоря Михайловича Суркіса і скажи йому, хай залишить Вітіньйо, який не хоче не те, що грати, а їхати сюди. А потім хай змусить його виступати за Динамо. В Україні такі легіонери, що їм простіше розівчитися грати у футбол, ніж навчитися.

Стосовно молодих гравців - ми уже всіх розпродали, що нема кому грати. Вони так себе проявили в юнацьких збірних, усе повигравали. Молодь у нас росте як гриби... Нехай Вацко назве, кого ми продали з молоді останнім часом?