Рекорд Анчелотті, невдаха Клопп і третій Кубок для України: цифри, рекорд і факти фіналу ЛЧ 2021/22

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал завдяки голу Вінісіуса Джуніора на 59-й хвилині виграв у Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.
Зібрали для вас головні рекорди, цифри та факти фіналу.
Реал
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14 - разів вигравав Лігу (Кубок) Чемпіонів. Це абсолютний рекорд турніру. У Мілана, який іде другим - 7 титулів;
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0 - поразок і 7 перемог фіналах Ліги чемпіонів (у нову еру);
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3 - рази програвав у фіналах;
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4 - гравці, які вийшли напередодні в стартовому складі мали за плечима 100+ матчів у ЛЧ - Бензема, Кроос, Модрич і Алаба;
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2 - перемоги над Ліверпулем у фіналах;
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15 - голів у розіграші ЛЧ 2021/22 забив Карім Бензема. Француз став найкращим бомбардиром турніру.
Ліверпуль
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4 - рази програвав в фіналах найпрестижнішого турніру Старого світу. Двічі Реалу;
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4 - рази грав у фіналі Ліги чемпіонів (у нову еру) - 1 перемога, 3 поразки.
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3 - місце за кількістю (6) виграних Кубків чемпіонів.
Карло Анчелотті
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4 - разовий володар Ліги чемпіонів як тренер. Це найкращий результат в історії;
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5 - разів виводив свої команди до головного матчу;
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2 - рази переміг у фіналі Ліверпуль (2007, 2022) та одного разу програв (2005). Детальніше про легендарний фінал у Стамбулі - ТУТ.
Юрген Клопп
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4 - рази (тричі Ліверпуль) виводив свої команди в фінал;
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1 - перемогу здобув у вирішальних матчах.
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3 - рази програв у фіналі (двічі з Ліверпулем, одного разу з Боруссією Д.);
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2 - рази вийшов переможцем у дуелі з Карло Анчелотті. 5 поразок і 3 нічиї.
Український слід
Андрій Лунін став третім українцем, який виграв найпрестижніший європейський клубний турнір.
Ліга чемпіонів. Фінал. Ліверпуль - Реал 0:1: огляд матчу
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