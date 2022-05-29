Рекорд Анчелотті, невдаха Клопп і третій Кубок для України: цифри, рекорд і факти фіналу ЛЧ 2021/22

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал завдяки голу Вінісіуса Джуніора на 59-й хвилині виграв у Ліверпуля в фіналі Ліги чемпіонів 2021/22.

Зібрали для вас головні рекорди, цифри та факти фіналу.

Реал

14 - разів вигравав Лігу (Кубок) Чемпіонів. Це абсолютний рекорд турніру. У Мілана, який іде другим - 7 титулів;

0 - поразок і 7 перемог фіналах Ліги чемпіонів (у нову еру);

3 - рази програвав у фіналах;

4 - гравці, які вийшли напередодні в стартовому складі мали за плечима 100+ матчів у ЛЧ - Бензема, Кроос, Модрич і Алаба;

2 - перемоги над Ліверпулем у фіналах;

15 - голів у розіграші ЛЧ 2021/22 забив Карім Бензема. Француз став найкращим бомбардиром турніру.

Ліверпуль

4 - рази програвав в фіналах найпрестижнішого турніру Старого світу. Двічі Реалу;

4 - рази грав у фіналі Ліги чемпіонів (у нову еру) - 1 перемога, 3 поразки.

3 - місце за кількістю (6) виграних Кубків чемпіонів.

Карло Анчелотті

4 - разовий володар Ліги чемпіонів як тренер. Це найкращий результат в історії;

5 - разів виводив свої команди до головного матчу;

2 - рази переміг у фіналі Ліверпуль (2007, 2022) та одного разу програв (2005). Детальніше про легендарний фінал у Стамбулі - ТУТ.

Юрген Клопп

4 - рази (тричі Ліверпуль) виводив свої команди в фінал;

1 - перемогу здобув у вирішальних матчах.

3 - рази програв у фіналі (двічі з Ліверпулем, одного разу з Боруссією Д.);

2 - рази вийшов переможцем у дуелі з Карло Анчелотті. 5 поразок і 3 нічиї.

Український слід

Андрій Лунін став третім українцем, який виграв найпрестижніший європейський клубний турнір.

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